Рада закрилась із 20 депутатами у сесійній залі

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Наступне засідання Ради відбудеться в кінці місяця

Верховна Рада закрилася у присутності 20 депутатів, наступне засідання - у кінці лютого.

Про це повідомляє нардеп Борислав Береза у своєму Фейсбук.

«Робочий тиждень закінчилася. У залі ВР, крім тих, хто на фото, залишилося ще 6 осіб», - написав він.

Заступник голови ВР Оксана Сироїд нагадала, що наступне засідання парламенту відбудеться 21 лютого і розпочнеться о 10-й годині.

Наприкінці сьогоднішнього засідання у сесійній залі були присутні лише близько 20 народних депутатів.

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