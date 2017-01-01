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    Рада закрилась із 20 депутатами у сесійній залі

    • Сьогодні, 15:11
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    Наступне засідання Ради відбудеться в кінці місяця

    Верховна Рада закрилася у присутності 20 депутатів, наступне засідання - у кінці лютого. 

    Про це повідомляє нардеп Борислав Береза у своєму Фейсбук.

    «Робочий тиждень закінчилася. У залі ВР, крім тих, хто на фото, залишилося ще 6 осіб», - написав він.

    Заступник голови ВР Оксана Сироїд нагадала, що наступне засідання парламенту відбудеться 21 лютого і розпочнеться о 10-й годині.

    Наприкінці сьогоднішнього засідання у сесійній залі були присутні лише близько 20 народних депутатів.

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