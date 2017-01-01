Радбез ООН збереться на позачергове засідання через запуск ракети КНДР

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Радбез ООН збереться на позачергове засідання

Датою засідання Радбезу ООН стане 16 травня

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться на позачерговому засіданні для обговорення останнього запуску балістичної ракети Північною Кореєю.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що датою засідання стане 16 травня.

Нагадаємо, Північна Корея у ніч з 13 на 14 травня здійснила запуск невідомого снаряда з регіону біля свого західного узбережжя.

Ракета подолала відстань у 700 км і досягла висоти майже у дві тисячі км. За даними чиновників Південної Кореї і Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР у лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.

У НАТО закликали Пхеньян припинити всі види діяльності, пов'язані з його ядерними програмами.