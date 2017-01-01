Раді пропонують визнати діяльність уряду Гройсмана незадовільною

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Звіт уряду Гройсмана у Раді може відбутися після травневих свят

Річний імунітет уряду закінчився 14 квітня

Парламентська фракція «Батьківщина» зареєструвала проект постанови про відхилення звіту Кабінету міністрів України та визнання діяльності уряду Володимира Гройсмана незадовільною.

Проект постанови про це опубліковано сьогодні на сайті Верховної Ради.

Як переконані у «Батьківщині», звіт Володимира Гройсмана про річну діяльність його уряду свідчить, що «реформи, про які каже прем’єр, виконуються в інтересах не людей, а винятково правлячих кланів».

У лютому представники «Батьківщини» зареєстрували проект постанови про відставку Гройсмана, проте через кілька годин дані про цей проект постанови зникли з сайту парламенту.

Нинішній склад уряду на чолі з колишнім спікером парламенту Володимиром Гройсманом затвердили 14 квітня 2016 року. Річний імунітет уряду закінчується 14 квітня. Після цього у Верховної Ради з’явиться можливість відправити Кабмін у відставку, висловивши вотум недовіри.

Звіт уряду Гройсмана у Раді може відбутися після травневих свят. Відповідно до календарного плану, наступне засідання парламенту заплановане на 16 травня.

Поки ж уряд на чолі із наймолодшим в історії прем’єром продовжує працювати, «Главком» підбив підсумки роботи Кабміну за рік із провідними економістами та представниками різних парламентських фракцій.