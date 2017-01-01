Радник Авакова заявив, що грузинська команда мала інтерес до наркобізнесу в Україні

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Хатія Деканоїдзе і Ілля Кива

Кива заявив, що його звільнення було безпосередньо пов'язане з причетністю грузинської команди до наркоторгівлі

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Радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива заявив про зацікавленість «грузинської командиу наркобізнесі на території України. Про це радник міністра внутрішніх справ заявив в ефірі «112 Україна » .

Ілля Кива розповів про те, що йому відомо про затримання сина Хатії Деканоїдзе: «Він затриманий і взятий під варту за зберігання наркотиків. Ця інформація підтверджується. Я завжди говорив, що шило в мішку не сховаєш».

Також Кива заявив, що його звільнення з посади голови департаменту з протидії наркозлочинності було безпосередньо пов'язане з причетністю грузинської команди до наркоторгівлі і наркотрафіків.

На питання про те, чи є зв'язок з наркотрафіком у нашій країні і Деканоїдзе, Кива відповів:

«Є чітка однозначна позиція зацікавленості грузинської команди до наркобізнесу на території України. Коли я почав цю позицію говорити в обличчя, коли я не погоджувався з правилами, які були запропоновані мені, у нас почався внутрішній конфлікт, який просто не можна було виносити, щоб не руйнувати загальний фон реформ, який було введено в той час», - заявив Кива.

Також радник міністра внутрішніх справ додав: «Це всього- на-всього наслідок певних дій. Ми від цього божевілля під назвою «грузинська команда», яка ще не раз буде проявлятися в таких гучних історіях... Деканоїдзе мала зацікавленість і вона не могла повноцінно виконувати функції Нацполіції. А те, що грузинська команда мала інтерес до наркобізнесу, то ми про це ще почуємо», - сказав радник Авакова.

Раніше повідомлялось, що син екс-голови Національної поліції України Хатії Деканоїзде, яка є представницею опозиційної партії Грузії «Єдиний національний рух», затриманий в Тбілісі. За інформацією ЗМІ, Торніке Копалеішвілі в якості запобіжного заходу обрано арешт. Він був арештований за придбання та зберігання наркотиків.

Нагадаємо, 14 листопада 2016 року стало відомо, що Деканоїдзе подала у відставку. У свою чергу глава МВС Арсен Аваков заявив, що рапорт про відставку Деканоїдзе подала ще 11 листопада. За його словами, «це був складний, але дуже важливий етап, який увійде в історію української поліції».

16 листопада 2016 року, Кабінет міністрів України звільнив Деканоїдзе та затвердив на посаді в.о. голови Нацполіції Вадима Трояна.

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