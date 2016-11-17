Радник Порошенка назвав три варіанти російської агресії в Україні

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Кремль може намагатись реалізувати на Донбасі військовий наступ, десуверенізацію чи замороження конфлікту, вважає Горбулін

Україна повинна розраховувати на свої сили у конфлікті з Російською Федерацією, оскільки Європа намагається уникнути протистояння, а США зайняті своїми внутрішніми проблемами. Про це заявив директор Національного інституту стратегічних досліджень радник Президента України Володимир Горбулін, передає «5 канал».

«Цивілізована Європа намагається будь-якою ціною уникнути конфлікту і залишитися у своєму комфортному невіданні. Америка, схоже, на деякий час абстрагується від своїх амбіцій і зобов'язань і зосереджується на внутрішніх конфліктах. Тому головна наша ставка - це власні сили, наша рішучість і правда», - сказав він.

За його словами, є кілька сценаріїв розвитку ситуації, які може намагатися реалізувати Кремль.

«Сценарій умовно назвемо «Битва»: це може бути наступ збройних формувань з Донбасу, підтримуваних російськими військами з усіх можливих напрямків», - сказав він.

Другий сценарій для України називається «Ультиматум» і стосується федералізації і фактичної десуверенізації України. Третій сценарій «Деградація» означає «перетворення України в сіру зону, нічийну територію нестабільності та замороженого конфлікту, приречену на поступову деградацію».

«Який із цих сценаріїв буде реалізований, ми сьогодні не знаємо, але повинні бути готові до будь-якого з них. Гібридна війна відкрила нам очі на реальність. Ми твердо дивимося на речі і навчилися за красивими словами бачити прагматичні інтереси сторін конфлікту», - упевнений радник президента.