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    Внаслідок обстрілу Авдіївка лишилася без світла

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    Авдіївка після обстрілу
    Авдіївка після обстрілу

    Вранці бойовики штурмували Авдіївську промзону

    Авдіївка Донецької області в результаті обстрілу залишилася без електрики. Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації міста Павло Малихін.

    «…Місто знеструмленим залишилося, зараз з'ясовуємо, в чому причина, будемо приймати певні дії. З теплопостачанням поки що все нормально, воно від заводу йде (Авдіївського коксохімічного. - Ред.)», - повідомив він в ефірі «112 Україна».

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    Нагадаємо, сьогодні вранці російсько-окупаційні війська розпочали штурм позиції сил  АТО в районі Авдіївської промзони.

    У штабі АТО повідомляли, що бойовики відступили.

    В результаті штурму Авдіївки загинули троє українських військових, один поранений. 

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