Внаслідок обстрілу Авдіївка лишилася без світла
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Авдіївка після обстрілу
Вранці бойовики штурмували Авдіївську промзону
Авдіївка Донецької області в результаті обстрілу залишилася без електрики. Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації міста Павло Малихін.
«…Місто знеструмленим залишилося, зараз з'ясовуємо, в чому причина, будемо приймати певні дії. З теплопостачанням поки що все нормально, воно від заводу йде (Авдіївського коксохімічного. - Ред.)», - повідомив він в ефірі «112 Україна».
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Нагадаємо, сьогодні вранці російсько-окупаційні війська розпочали штурм позиції сил АТО в районі Авдіївської промзони.
У штабі АТО повідомляли, що бойовики відступили.
В результаті штурму Авдіївки загинули троє українських військових, один поранений.