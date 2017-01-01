Внаслідок обстрілу Авдіївка лишилася без світла

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Авдіївка після обстрілу

Вранці бойовики штурмували Авдіївську промзону

Авдіївка Донецької області в результаті обстрілу залишилася без електрики. Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації міста Павло Малихін.

«…Місто знеструмленим залишилося, зараз з'ясовуємо, в чому причина, будемо приймати певні дії. З теплопостачанням поки що все нормально, воно від заводу йде (Авдіївського коксохімічного. - Ред.)», - повідомив він в ефірі «112 Україна».

Нагадаємо, сьогодні вранці російсько-окупаційні війська розпочали штурм позиції сил АТО в районі Авдіївської промзони.

У штабі АТО повідомляли, що бойовики відступили.

В результаті штурму Авдіївки загинули троє українських військових, один поранений.