Радник Трампа назвав терміни поліпшення відносин з Росією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Введення санкцій проти Росії з боку адміністрації Обами, як і відповідні дії Москви, були не найкращим рішенням, зазначив Скарамуччі

Радник обраного президента США Дональда Трампа по взаємодії з бізнесом Ентоні Скарамуччі заявив, що Росія і США протягом цього року можуть поліпшити відносини, так як у Трампа є бачення спільних інтересів, в тому числі в питанні антиросійських санкцій, передає ТАСС.

«Я взагалі дуже оптимістична людина, так само, як і обраний президент. У нього є бачення взаємних інтересів, і, можливо, через рік відносини з російським народом і російським урядом будуть краще, ніж сьогодні. Я не кажу, що так станеться. Хто знає, які обставини або факти вплинуть на наші відносини, але ми в будь-якому випадку цього хочемо», - підкреслив він.

За словами Скарамуччі, введення санкцій проти Росії з боку адміністрації чинного президента Сполучених Штатів Барака Обами, як і відповідні дії Москви, були не найкращим рішенням. Тому владі Росії і майбутній адміністрації США слід сісти за стіл переговорів, щоб виробити альтернативу, додав радник.