У Трампа хочуть переглянути деякі санкції проти РФ

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Радник Трампа поставила під сумнів необхідність додаткових розслідувань щодо звітів про російські хакерські атаки під час виборчої кампанії

Келліенн Конвей, одна з провідних радників новообраного президента США Дональда Трампа, поставила під сумнів необхідність додаткових розслідувань щодо звітів про російські хакерські атаки під час виборчої кампанії. Про це Конвей сказала в інтерв’ю телеканалу USA Today.

Вона також зазначила, що Трамп може переглянути деякі каральні заходи, запроваджені Бараком Обамою.

«Я передбачаю, що президент Трамп захоче переконатися, що наші дії є пропорційними до того, що сталося, на підставі того, що ми знаємо», – сказала Конвей.

Вона додала, що дії Обами, зокрема вислання 35 ймовірних російських шпигунів, були жорсткішими, ніж ті, які він вчинив після повідомлень про кіберзлочини Китаю і Північної Кореї. Конвей припустила, що причина у такій різниці полягає в політичних міркуваннях.

Радник Трампа висміяла пропозицію демократів палати представників і Сенату створити двопартійну незалежну комісії з розслідування звинувачень на адресу Росії.

«Цікаво і трохи смішно, що демократи говорять про щось двопартійне... враховуючи, як вони намагаються завадити всьому, що ми робимо», – сказала вона.

Раніше американська розвідка офіційно назвала Путіна ініціатором кібератак під час президентських виборів у США. Спецслужби США повідомили, що Москва зламала електронну пошту національного комітету Демократичної партії та інших, а потім оприлюднила листи, щоб зашкодили кампанії Хілларі Клінтон та допомогти Дональду Трампу.

Сполучені Штати розцінили дії Росії та Путіна зокрема як такі, що мали на меті підірвати суспільну віру у демократичний процес США.

«Справа в тому, що демократи стали суперзацікавленими у цьому питанні після того, як вибори пішли не так, як вони того хотіли й очікували», – сказала Конвей.

Джерело: Європейська правда