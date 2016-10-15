Речник Трампа: Немає жодних доказів, які б свідчили про вплив російських хакерів на результат виборів у США

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Шон Спайсер також зазначив, що у цьому інциденті не треба розглядати винуватцем винятково Росію

Речник обраного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявив, що немає жодних доказів, які б свідчили про вплив російських хакерів на результат виборів у США в листопаді.

«ЗМІ відіграються на тому, що Росія вплинула на вибори. Але немає жодних доказів того, що вони (російські хакери – ред.) насправді вплинули на вибори», – сказав Спайсер в інтерв’ю телеканалу Fox News 2 січня.

Спайсер, який стане прес-секретарем Білого дому, коли Трамп вступить на посаду 20 січня, також заявив, що «хакерство – це неправильно» і що не повинно бути втручання сторонніх осіб у вибори, водночас він повторив слова Трампа, що не треба розглядати винуватцем винятково Росію.

Наприкінці 2016 року президент США Барак Обама заявив, що докази втручання Росії настільки переконливі, що він ухвалив рішення вислати 35 російських дипломатів і запровадити нові санкції відносно Росії. Представники від обох законодавчих органів у США підтримали таке рішення.

Трамп неодноразово применшував звинувачення на адресу Росії в хакерстві. Днями Дональд Трамп заявив, що розповість 3-4 січня про відомі йому факти з цього приводу. Кремль звинувачення на свою адресу заперечує.

Нагадаємо, у той же час, член Палати представників Конгресу США Адам Шифф (демократ від штату Каліфорнія) вважає, що санкцій, введених американською адміністрацією щодо РФ через кібератаки недостатньо, і виступає за введення додаткових обмежувальних заходів.

Джерело: Радіо Свобода