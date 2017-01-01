Ремонтні бригади не змогли відновити ЛЕП в Авдіївці

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Ремонтники не встановили місця пориву ЛЕП

Ремонтні бригади не змогли відновити лінії електропередачі в Авдіївці Донецької області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Електропостачання в Авдіївці відновити поки не вдалося. Сьогодні, після отримання режиму тиші, бригади електромонтажників пройшли вздовж лінії електропостачання і не змогли встановити місця пориву ЛЕП. У кількох місцях виявлено лише так звані розпушення кабеля», - зазначив він.

За словами Жебрівського, було прийнято рішення запрошувати режим тиші і на завтра, щоб електромонтажники ліквідували ці місця розпушення.

«Води в міських резервуарах достатньо. Подаємо її у помешкання за графіком. Теплом забезпечує Авдіївський коксохім. Життєво важливі соціальні об’єкти міста підключені до автономного електропостачання», - додав він.

Нагадаємо, учора ввечері Авдіївка знову лишилась без світла через обстріл.

29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.