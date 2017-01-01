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    Ремонтні бригади не змогли відновити ЛЕП в Авдіївці

    • Сьогодні, 21:28
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    Ремонтники не встановили місця пориву ЛЕП

    Ремонтні бригади не змогли відновити лінії електропередачі в Авдіївці Донецької області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    «Електропостачання в Авдіївці відновити поки не вдалося. Сьогодні, після отримання режиму тиші, бригади електромонтажників пройшли вздовж лінії електропостачання і не змогли встановити місця пориву ЛЕП. У кількох місцях виявлено лише так звані розпушення кабеля», - зазначив він.

    За словами Жебрівського, було прийнято рішення запрошувати режим тиші і на завтра, щоб електромонтажники ліквідували ці місця розпушення.

    «Води в міських резервуарах достатньо. Подаємо її у помешкання за графіком. Теплом забезпечує Авдіївський коксохім. Життєво важливі соціальні об’єкти міста підключені до автономного електропостачання», - додав він.

    Нагадаємо, учора ввечері Авдіївка знову лишилась без світла через обстріл.

    29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

    Павло Жебрівський обстріл
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