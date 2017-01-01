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    Ремонтники приступили до відновлення електромережі біля Авдіївки

    • Сьогодні, 09:50
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    Ремонт ЛЕП
    Ремонт ЛЕП

    Ремонтна бригада визначить характер і обсяг робіт, необхідних для відновлення лінії

    Біля Авдіївки (Донецька область) ремонтні бригади розпочали роботи з відновлення лінії електропередач. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

    За словами Жебрівського, ремонтна бригада визначить характер і обсяг робіт, необхідних для відновлення лінії.

    «Ремонтна бригада в супроводі мінерів, представників ОБСЄ та СЦКК вийшла на ремонтні роботи ЛЕП в районі Донецької фільтрувальної станції біля Авдіївки. Фахівці обстежать лінію і визначать характер та об'єм відновлювальних робіт», - заявив Жебрівський.  

    Нагадаємо, 5 червня повідомлялося, що від Російської Федерації (РФ) отримана гарантія на режим тиші для проведення ремонтних робіт для відновлення водопостачання в Авдіївці. Так, 6 і 7 червня будуть проводитися ремонтні роботи з відновлення ЛЕП і Донецької фільтрувальної станції. До розмінування залучать ДСНС, також буде працювати ОБСЄ.

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    ДСНС Донеччина Павло Жебрівський електроенергія ремонт
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