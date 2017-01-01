Рева розповів, коли уряд внесе до Ради законопроект про пенсійну реформу

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Фото: Деловая столица Андрій Рева

Міністр соціальної політики назвав головні елементи пенсійної реформи

Міністр соціальної політики Андрій Рева розповів, коли Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради законопроект про пенсійну реформу. За його словами, уряду потрібно кілька тижнів, щоб допрацювати документ.

«Реформа має набути чинності з 1 січня 2018 року. Для того, щоб усе зробити правильно і вчасно, необхідно реалізувати один з головних елементів реформи, я маю на увазі осучаснення пенсій, що прем'єр-міністр анонсував з 1 жовтня», – заявив Рева.

За словами міністра, таким чином законопроект має бути внесено до парламенту найближчим часом.

«Думаю, ми будемо готові за кілька тижнів», – резюмував Рева.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України сьогодні, 11 травня, розгляне питання пенсійного страхування.

Джерело: РБК