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    Рейс Москва – Бангкок: стали відомі жахливі подробиці польоту

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    Кадр з відео, знятого на борту літака
    Кадр з відео, знятого на борту літака

    Під час надзвичайної пригоди люди від страху і тряски непритомніли, кричали і плакали

    В інтернеті з'явилися перші відео з салону літака «Москва – Бангкок» авіакомпанії «Аерофлот», який потрапив у серію повітряних ям при підльоті до столиці Таїланду.

    На кадрах аматорської зйомки видно пасажирів, що лежать просто в проходах між рядами крісел, а також розкидані речі та інвентар.

    Людей, які не були пристебнуті ременями безпеки, викинуло з крісел, і вони вдарилися спиною і головою об стелю салону літака.

    Станом на 12:00 понеділка, 1 травня, відомо про 20 потерпілих. Лікарі діагностували у них забої голови і спини, переломи кінцівок, а у деяких потерпілих підозрюють компресійну травму хребта.

    Повідомляється, що предмети, які не були закріплені в салоні, розкидало в різні боки. З візків з їжею на підлогу висипався весь вміст.

    Очевидці розповідають, що під час надзвичайної пригоди люди від страху і тряски непритомніли, кричали і плакали.

    Нагадаємо, у Таїланді внаслідок попадання в «повітряну яму» літака авіакомпанії «Аерофлот» постраждало не менше 20 людей.

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