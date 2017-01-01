Рейс Москва – Бангкок: стали відомі жахливі подробиці польоту

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Кадр з відео, знятого на борту літака

Під час надзвичайної пригоди люди від страху і тряски непритомніли, кричали і плакали

В інтернеті з'явилися перші відео з салону літака «Москва – Бангкок» авіакомпанії «Аерофлот», який потрапив у серію повітряних ям при підльоті до столиці Таїланду.

На кадрах аматорської зйомки видно пасажирів, що лежать просто в проходах між рядами крісел, а також розкидані речі та інвентар.

Людей, які не були пристебнуті ременями безпеки, викинуло з крісел, і вони вдарилися спиною і головою об стелю салону літака.

Станом на 12:00 понеділка, 1 травня, відомо про 20 потерпілих. Лікарі діагностували у них забої голови і спини, переломи кінцівок, а у деяких потерпілих підозрюють компресійну травму хребта.

Повідомляється, що предмети, які не були закріплені в салоні, розкидало в різні боки. З візків з їжею на підлогу висипався весь вміст.

Очевидці розповідають, що під час надзвичайної пригоди люди від страху і тряски непритомніли, кричали і плакали.

Нагадаємо, у Таїланді внаслідок попадання в «повітряну яму» літака авіакомпанії «Аерофлот» постраждало не менше 20 людей.