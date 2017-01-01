РФ знов лідирує: практично всі росіяни заражені паразитами

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92% росіян помирають через паразитів, які живуть в організмі

Росія займає лідируючі позиції у світі в рейтингу зараження паразитами. Про це повідомив керівник Науково-дослідного інституту медичної паразитології і тропічної медицини РФ Євген Морозов.

«Виною тому вкрай погана екологічна обстановка, бездіяльність суб'єктів владних повноважень і наплювацьке ставлення до людей», - зазначив він.

Морозов додав, що близько 92% людських смертей в Росії викликані саме зараженням паразитами.

«При цьому, я з упевненістю можу сказати, що паразитами заражені практично всі. Просто більшість з них вкрай важко виявити», - додав науковець.

Нагадаємо, число жертв отруєння «боярышником» в російському Іркутську збільшилося за свята.

Масове отруєння підробленим засобом, в складі якого виявили метиловий спирт, сталося в Іркутську 17 грудня. Слідчі РФ порушили кримінальну справу. Під час розслідування вони знайшли підпільні цехи з виробництва продукту, затримали 12 осіб, які поширювали отруйну рідину.