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    Ринок нерухомості – 2016. Ціни у доларах на житло в Україні впали ще на 10%

    • Вчора, 23:28
    • Розсилка
    УНІАН

    Купівельна спроможність українців на ринку нерухомості підвищилася за останній рік

    В Україні в 2016 році ціни на нерухомість впали на 10% у доларовому еквіваленті. Про це у інтерв’ю «Главкому» повідомив  заступник голови Національної ради Ріелторської палати України Олександр Бондаренко.

    «І це можна розцінювати на фоні зростання кількості транзакцій як позитивний факт, оскільки ціни в Україні в докризовий період були катастрофічно високими, деякі абсолютно не відповідали ані ринковій ситуації, ані купівельній спроможності українців», – прокоментував факт зниження цін Олександр Бондаренко.

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    Нагадаємо, у  вересні 2016 року в доларовому еквіваленті середня ціна зменшилася у всіх районах Києва, крім Печерського – залишилася на рівні минулого місяця. Аналітики зафіксували найбільше зниження в Голосіївському районі – на 2,2%.

    Детальніше читайте тут: «Олександр Бондаренко: У доларах ціни за квартири за рік впали приблизно на 10%. Найбільші проблеми у власників «хрущівок»

     

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