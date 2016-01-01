Ринок нерухомості – 2016. Ціни у доларах на житло в Україні впали ще на 10%

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УНІАН

Купівельна спроможність українців на ринку нерухомості підвищилася за останній рік

В Україні в 2016 році ціни на нерухомість впали на 10% у доларовому еквіваленті. Про це у інтерв’ю «Главкому» повідомив заступник голови Національної ради Ріелторської палати України Олександр Бондаренко.

«І це можна розцінювати на фоні зростання кількості транзакцій як позитивний факт, оскільки ціни в Україні в докризовий період були катастрофічно високими, деякі абсолютно не відповідали ані ринковій ситуації, ані купівельній спроможності українців», – прокоментував факт зниження цін Олександр Бондаренко.

Нагадаємо, у вересні 2016 року в доларовому еквіваленті середня ціна зменшилася у всіх районах Києва, крім Печерського – залишилася на рівні минулого місяця. Аналітики зафіксували найбільше зниження в Голосіївському районі – на 2,2%.



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