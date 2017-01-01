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    Рівень води в ріках окупованого Криму може піднятись на один метр

    • Сьогодні, 10:24
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    Більше 100 сіл півострова потрапляють в зону ризику можливих підтоплень

    Рятувальники і синоптики окупованого Криму попередили про можливий підйом рівня води в річках в найближчу добу. Про це повідомляють «Новости Крыма» із посиланням на прес-службу головного управління МНС Росії по Криму.

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    «За даними Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища 7 лютого в річках Криму очікуються підйоми рівнів води на 0,5-1 м без досягнення небезпечних відміток», - сказано в повідомленні.

    За даними рятувальників, більше 100 сіл Криму, розташованих поблизу гідротехнічних споруд, потрапляють в зону ризику можливих підтоплень під час сходу весняних паводкових вод.

    Нагадаємо, раніше на Закарпатті різке потепління та дощі спровокували сходження лавин та паводки.

    Зокрема, через підтоплення впали два житлових будинки в селі Бронька. Людей вчасно евакуювали, тому потерпілих немає. Крім приватного житла, у Броньці підтоплено й дитячий садок, який тимчасово закрили.

    Також на Рахівщині в селевий потік потрапив легковик із пасажирами. Рятувальники звільнили людей з пастки.

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