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    Роботу турнікетів на станції метро «Майдан Незалежності» відновлено

    • Сьогодні, 14:47
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    Турнікети в київському метро
    Турнікети в київському метро

    Проблему з енергопостачанням на станції метро вирішено

    На станції метро «Майдан Незалежності» у Києві усунуто проблеми з енергопостачанням, роботу турнікетів для оплати проїзду відновлено. Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Facebook.

    «Проблему вирішено. Все працює!» – йдеться в повідомленні.

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    Раніше на станції «Майдан Незалежності» було зафіксовано перебої з енергопостачанням. Оплата проїзду здійснювалася лише готівкою.

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