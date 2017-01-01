Роботу турнікетів на станції метро «Майдан Незалежності» відновлено
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Турнікети в київському метро
Проблему з енергопостачанням на станції метро вирішено
На станції метро «Майдан Незалежності» у Києві усунуто проблеми з енергопостачанням, роботу турнікетів для оплати проїзду відновлено. Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Facebook.
«Проблему вирішено. Все працює!» – йдеться в повідомленні.
Раніше на станції «Майдан Незалежності» було зафіксовано перебої з енергопостачанням. Оплата проїзду здійснювалася лише готівкою.