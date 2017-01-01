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    На станції метро «Майдан Незалежності» перебої з електрикою: турнікети не працюють

    • Сьогодні, 13:41
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    Пасажирів просять розраховуватися готівкою

    Наразі на станції «Майдан Незалежності» київського метрополітену зафіксовано перебої з енергопостачанням.

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    Про це повідомляє прес-центр Київського метрополітену у своєму аккаунті в Twitter.

    У відомстві зазначають, що на місці події вже працюють фахівці, які намагаються владнати цю проблему.

    «Друзі! На «Майдані» збій електропостачання. Оплата поки що тільки готівкою. Або перейти на «Хрещатик» – там все працює», – наголошують у прес-центрі.

    Нагадаємо, київська адміністрація оцінює собівартість проїзду в метрополітені у 6 гривень за поїздку, однак поки що підвищувати тариф не буде.

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