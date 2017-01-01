Росія будує в Канберрі маленький «Кремль», - дипломат

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Посол України в Австралії Микола Кулініч

Український посол розповів, що не спілкувався з послом Росії у Австралії, однак «змушений пересікатися» з ним час від часу

Посол України в Австралії Микола Кулініч в інтерв’ю «Главкому» розповів, що російське посольство в Канберрі розташоване далеко від українського, - «і в прямому, і в переносному сенсі».

«Вони будують собі нове приміщення. Причому не просто приміщення, а цілий маєток. Вони переїжджають на нове місце, і, здається, там скоро буде черговий маленький Кремль. Вирили такий котлован, стільки землі – аж піраміди понасипані. Може, бункер риють, може, метро прокладуть до Москви (усміхається). У них є на це гроші. Що-що, а от фінансово російське посольство завжди забезпечене», - розповів дипломат.

Він додав, що не мав ані зустрічей, ані розмов зі своїм російським колегою у Канберрі.

«У мене немає предмету для дипломатичної розмови з ним. На заходах ми теж не спілкуємося. Між іншим, це ні в кого тут не викликає здивування, бо всі знають, що є що. Нового посла Росії в Австралії (Григорія Логвінова, якого було призначено в 2016 році. – «Главком») я в обличчя знаю, але не спілкувався з ним ніколи. Але оскільки курує нас тут один і той самий департамент, ми змушені пересікатися, однак особисто нема про що говорити», - зазначив посол України.

Він також розповів, що українське посольство в австралійській столиці єдине в Канберрі, яке розміщується не в окремому приміщенні, ми орендуємо півповерха на дванадцятому поверсі у бізнес-центрі.

«Більше нам поки що не потрібно. Ми маємо все необхідне. Такого виду на Канберру не має жодне посольство. Всі одноповерхові чи двоповерхові. А я бачу з вікна всю Канберру», - повідомив Кулініч.