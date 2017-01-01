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    Росія через візит Ердогана зняла заборону на турецькі квіти й овочі

    • Сьогодні, 17:31
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    Окрім гвоздик, з-під заборони, зокрема, виведено свіжу або охолоджену цибулю і цибулю шалот, свіжі або охолоджені цвітну капусту і броколі

    Росія зняла заборону на поставки з Туреччини гвоздик і деяких видів овочів, постачання яких було заборонено з 1 січня 2016 року.

    Про це йдеться в постанові, опублікованій на сайті кабміну РФ.

    Уряд Росії зняв заборону на поставку деяких видів овочів і квітів з Туреччини. Відповідну постанову підписано 9 березня 2017 року. Окрім гвоздик, з-під заборони, зокрема, виведено свіжу або охолоджену цибулю і цибулю шалот, свіжі або охолоджені цвітну капусту і броколі.

    Крім того, знято забороно на поставку з Туреччини солі. Проте одна з великих статей турецького експорту до РФ – томати – залишається під забороною.

    Стало також відомо, що авіакомпанія «Победа» у квітні запустить регулярні рейси з Москви до турецького курортного міста Аланья.

    Раніше санкції вводилися через те, що восени 2015 року Туреччина збила російський військовий літак, що залетів на її територію під час воєнних дій у Сирії.

    У п'ятницю вдень у Кремлі розпочалися переговори президента Росії Володимира Путіна і глави Туреччини Реджепа Ердогана. Передбачається, що президенти обговорять питання співпраці і будівництво газопроводу «Турецький потік», атомної електростанції «Аккую». Очікується, що за підсумками зустрічі буде підписано низку двосторонніх документів. Політики також торкнуться теми врегулювання сирійського конфлікту.

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