Росія готується до наступу – начальник Генштабу ЗСУ

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Віктор Муженко

Муженко заявив, що РФ готується до активізації бойових дій на Донбасі

Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що Росія готується до початку активізації бойових дій на Донбасі. Таке повідомлення Муженко розмістив у своєму мікроблозі у Твіттері 1 квітня.

«Без жартів. Події останніх двох тижнів свідчать про підготовку Росією до початку активізації бойових дій на Донбасі», - заявив він.

Без жартів. Події останніх двох тижнів свідчать про підготовку #Россия'ї до початку активізації бойових дій на #Донбас'і — Viktor Muzhenko (@VikMuzhenko) 1 апреля 2017 г.

Як відомо, за даними штабу АТО, з початку доби 1 квітня російсько-окупаційні війська, застосовуючи переважно стрілецьку зброю, 10 разів порушили режим «тиші».

29 березня тристороння контактна група в Мінську узгодила повне дотримання режиму припинення вогню, яке набуде чинності з 1 квітня 2017 року.

Станом на ранок 1 квітня у штабі АТО повідомили, що 31 березня російсько-терористичні війська 94 рази обстріляли позиції ЗСУ, використовуючи переважно важке озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями.