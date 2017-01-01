Росія має обрати між США і Асадом – Тіллерсон

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http://russiancouncil.ru Держсекретар США Рекс Тіллерсон

Вашингтон не бачить майбутнього президента Сирії

Росія має зробити вибір між Сполученими Штатами і Башаром Асадом. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, повідомляє Associated Press.

«Росія має зробити вибір між Сполученими Штатами і країнами-однодумцями США, з одного боку, та Башаром Асадом на чолі Сирії, Іраном і ліванським угрупованням «Хезболла» - з іншого», - цитує видання Тіллерсона.

Держсекретар США також підкреслив, що Вашингтон не бачить майбутньої ролі Асада в Сирії. Натомість у США немає і бачення того, як Асада буде усунено від влади.