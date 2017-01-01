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    Росія має обрати між США і Асадом – Тіллерсон

    • Сьогодні, 15:31
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    Держсекретар США Рекс Тіллерсон
    http://russiancouncil.ru
    Держсекретар США Рекс Тіллерсон

    Вашингтон не бачить майбутнього президента Сирії

    Росія має зробити вибір між Сполученими Штатами і Башаром Асадом. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, повідомляє  Associated Press.

    «Росія має зробити вибір між Сполученими Штатами і країнами-однодумцями США, з одного боку, та Башаром Асадом на чолі Сирії, Іраном і ліванським угрупованням «Хезболла»  - з іншого», -  цитує видання Тіллерсона.

    Держсекретар США також  підкреслив, що Вашингтон не бачить майбутньої ролі  Асада в Сирії. Натомість у США немає і бачення того, як Асада буде усунено від влади.

    Як повідомляв «Главком», 12 квітня Тіллерсон відвідає Росію. Зокрема він  має зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим
    Росія США Сирія
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