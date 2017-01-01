У Кремлі заявили, що зустріч Тіллерсона і Путіна не запланована

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Рекс Тіллерсон / REUTERS







Візит Тіллерсона до Москви відбуватиметься на тлі загострення відносин між США і Росією

У Кремлі заявляють, що планів щодо зустрічі президента Росії Володимира Путіна і державного секретаря США Рекса Тіллерсона під час його візиту до Москви цього тижня немає.

«Ми не анонсували ніяких зустрічей, і на даний час зустрічі з Тіллерсоном немає в графіку президента», – сказав 10 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков, передає «Радіо Свобода».

Раніше ЗМІ повідомили, що держсекретар США скасував зустріч з Путіним.

12 квітня Тіллерсон, найвищий американський чиновник, який приїжджає з візитом до Росії після вступу в січні на посаду президента США Дональда Трампа, має зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Візит Тіллерсона відбуватиметься на тлі загострення відносин між США і Росією. Вночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Такою була відповідь на хімічну атаку в сирійському місті Хан-Шейхун 4 квітня, в якій Захід звинувачує режим Башара Асада. Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії.

Речник Кремля заявив, що дії США показали «повне небажання» Вашингтона співпрацювати щодо Сирії. Як заявив Пєсков, продовження закликів до відставки президента Сирії Башара Асада не допоможе вирішити ситуацію. Росія надає Асаду підтримку у шестирічній війні в Сирії, внаслідок якої загинули понад 300 тисяч людей.