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    Росія може готувати наступальну операцію під прикриттям навчань «Запад-2017»

    • Сьогодні, 11:36
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    Росія надає особливого значення підготовці та проведенню навчань
    Фото архів
    Росія надає особливого значення підготовці та проведенню навчань

    Турчинов розповів про ймовірні плани російських військових

    Росія при підготовці до активної фази проведення навчань «Захід-2017» може проводити приховану підготовку до стратегічної наступальної операції. Про це під час презентації програми «Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.

    «При підготовці до активної фази проведення навчань «Захід-2017», а вони мають відбутися на початку вересня поточного року, не можна виключати проведення російською стороною прихованих заходів з підготовки до стратегічної наступальної операції», – сказав Турчинов.

    Він наголосив, що Росія надає особливого значення підготовці та проведенню стратегічного командно-штабного навчання «Захід-2017» у Західному військовому окрузі в Білорусі та Калінінградській області РФ «у безпосередній близькості від України та східних рубежів НАТО».

    Участь у навчаннях має взяти близько 100 тис. військовослужбовців.

    «За оцінками військових фахівців, кінцева мета зазначених навчань полягає у перевірці готовності російських військ проводити операції від регіональних до широкомасштабних обмежених війн за умов скорочення часу на їх стратегічну підготовку», – сказав Турчинов.

    Як повідомляв «Главком», секретар Ради національної безпеки і оборони розповів, що війська РФ, які дислокуються вздовж кордону, готові протягом двох-трьох годин вторгнутись на територію України.

    Росія АТО Олександр Турчинов Україна
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