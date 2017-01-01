Росія може готувати наступальну операцію під прикриттям навчань «Запад-2017»

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Фото архів Росія надає особливого значення підготовці та проведенню навчань

Турчинов розповів про ймовірні плани російських військових

Росія при підготовці до активної фази проведення навчань «Захід-2017» може проводити приховану підготовку до стратегічної наступальної операції. Про це під час презентації програми «Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.

«При підготовці до активної фази проведення навчань «Захід-2017», а вони мають відбутися на початку вересня поточного року, не можна виключати проведення російською стороною прихованих заходів з підготовки до стратегічної наступальної операції», – сказав Турчинов.

Він наголосив, що Росія надає особливого значення підготовці та проведенню стратегічного командно-штабного навчання «Захід-2017» у Західному військовому окрузі в Білорусі та Калінінградській області РФ «у безпосередній близькості від України та східних рубежів НАТО».

Участь у навчаннях має взяти близько 100 тис. військовослужбовців.

«За оцінками військових фахівців, кінцева мета зазначених навчань полягає у перевірці готовності російських військ проводити операції від регіональних до широкомасштабних обмежених війн за умов скорочення часу на їх стратегічну підготовку», – сказав Турчинов.

Як повідомляв «Главком», секретар Ради національної безпеки і оборони розповів, що війська РФ, які дислокуються вздовж кордону, готові протягом двох-трьох годин вторгнутись на територію України.