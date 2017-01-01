Росія наполягає на введенні особливого статусу Донбасу за «формулою Штайнмайєра»

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Борис Гризлов

Гризлов стверджує, що Росія виступає за розведення сил на Донбасі та обмін полоненими

Москва продовжує наполягати на введенні закону про особливий статус Донбасу по «формулі Штайнмайєра».

Про це заявив представник Росії в контактній групі з врегулювання ситуації на Україні Борис Гризлов, передає РІА «Новости».

«Російська Федерація послідовно наполягає на введенні в дію закону про особливий статус Донбасу по «формулі Штайнмайера», якнайшвидшому розведенні сил і засобів сторін у Станиці Луганській», - сказав Гризлов.

Як відомо «формула Штайнмайера» визначає механізм введення в дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей на тимчасовій основі в день виборів і на постійній основі - після опублікування звіту ОБСЄ про підсумки виборів.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську відбулась зустріч Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі наполягає на негайному узгодженні списку громадян, які відмовилися від переміщення на територію ОРДЛО у рамках обміну заручниками, а також на узгодженні дати звільнення заручників