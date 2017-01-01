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Російські армійці в Криму

Військові вчилися шукати підводні човни умовного супротивника

Росія провела військові навчання в окупованому Криму. Про це повідомила прес-служба Міноборони РФ.

Вертолітники морської авіації вчилися шукати підводні човни умовного супротивника.

У навчаннях задіяли вертольоти Ка-27 та Мі-8 з участю персоналу авіаційної комендатури змішаного морського авіаційного полку Чорноморського флоту РФ.

«Особовий склад підрозділів провів роботи по стаціонарному розгортанню на позиції окремого приводного маяка, який дозволяє здійснювати радіотехнічне забезпечення авіаційних частин», - повідомили у російському міноборони.

Нагадаємо, 3 травня Комітет міністрів Ради Європи в середу в Страсбурзі ухвалив рішення, в якому вимагає від Росії відновити діяльність Меджлісу в Криму.