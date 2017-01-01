Росія скорочує видобуток нафти

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Видобуток нафти

Виробництво чорного золота в РФ уже скоротилося приблизно на 1%

Російські нафтові компанії почали скорочувати видобуток нафти відповідно до укладеної угоди з ОПЕК, повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на Bloomberg.

Агентство цитує неназваного співробітника російського Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу. За словами джерела, обсяг середньодобового видобутку нафти і газового конденсату в РФ за перші вісім днів 2017 року скоротився до 11,114 млн барелів. Це приблизно на 1,18% нижче рівня видобутку в жовтні минулого року.

Наголошується, що 1–8 січня в Росії було видобуто 12,13 млн тонн нафти і газового конденсату. Таким чином сукупний обсяг нафтовидобутку в РФ скоротився на 133 тис. барелів.

За умовами угоди з ОПЕК і країнами, що не входять у картель, Росія повинна знизити обсяги видобутку на 300 тис. барелів на добу. Таким чином виробники нафти намагаються стимулювати ціни на нафту.

Але, як повідомляв «Главком», трейдери не вірять, що «змова» Росії та ОПЕК зможе істотно вплинути на ринок нафти. Тому у понеділок вона знову почала дешевшати.