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    Росія сьогодні поливатиме брудом Україну в суді ООН, - Зеркаль

    • Сьогодні, 09:43
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    <em>Олена Зеркаль</em>
    Олена Зеркаль

    Зеркаль зазначила, що судді відомства є досвідченими фахівцями, які чудово розуміють різницю між доказами і непідтвердженими даними

    Представники України передбачають, що сьогодні Росія посилить спроби маніпуляції і брехні під час слухань у Міжнародному суді ООН.

    Про це заявила очільниця української делегації в Міжнародному суді ООН, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, повідомляє «Громадське».

    «Чекаємо багато бруду – дуже агресивного і неприємного. Я думаю, рівень бруду буде набагато вищим, ніж вчора (під час першого виступу Росії в суді)», - наголосила вона.

    Втім, Зеркаль зазначила, що судді відомства є досвідченими фахівцями, які чудово розуміють різницю між доказами і непідтвердженими даними. Адже, за її словами, докази – це експертизи та аналітична думка якогось інституту чи фахового центру або міжнародної організації.

    «Це можуть бути свідчення, які надаються посадовими особами або особами, які уповноважені надавати ці свідчення», - підсумувала Зеркаль.

    Нагадаємо, 6 березня у Міжнародному суді ООН почалися слухання за позовом України до Росії.

    Як повідомлялося, Москва відкидає всі звинувачення з боку Києва

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