Росія сьогодні поливатиме брудом Україну в суді ООН, - Зеркаль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олена Зеркаль

Зеркаль зазначила, що судді відомства є досвідченими фахівцями, які чудово розуміють різницю між доказами і непідтвердженими даними

Представники України передбачають, що сьогодні Росія посилить спроби маніпуляції і брехні під час слухань у Міжнародному суді ООН.

Про це заявила очільниця української делегації в Міжнародному суді ООН, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, повідомляє «Громадське».

«Чекаємо багато бруду – дуже агресивного і неприємного. Я думаю, рівень бруду буде набагато вищим, ніж вчора (під час першого виступу Росії в суді)», - наголосила вона.

Втім, Зеркаль зазначила, що судді відомства є досвідченими фахівцями, які чудово розуміють різницю між доказами і непідтвердженими даними. Адже, за її словами, докази – це експертизи та аналітична думка якогось інституту чи фахового центру або міжнародної організації.

«Це можуть бути свідчення, які надаються посадовими особами або особами, які уповноважені надавати ці свідчення», - підсумувала Зеркаль.

Нагадаємо, 6 березня у Міжнародному суді ООН почалися слухання за позовом України до Росії.

Як повідомлялося, Москва відкидає всі звинувачення з боку Києва.