У Міжнародному суді ООН почалися слухання за позовом України до Росії

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Сьогоднішні слухання - це усні слухання щодо попереджувальних заходів, яких вимагає Україна від Російської Федерації

У Міжнародному суді ООН в Гаазі (Нідерланди) почалися слухання за позовом України для залучення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її агресії проти України.

Справу слухають 16 суддів під головуванням судді із Франції Ронні Абрахама.





Як повідомила раніше прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, сьогоднішнє слухання - це усні слухання не по суті справи, як такої, а щодо попереджувальних заходів, яких вимагає Україна від Російської Федерації.

Прес-секретар МЗС зазначила, що Україна розраховує на прийняття судом рішення, яким буде захищено цивільне населення, і Росія припинить свої протиправні дії.

За її словами, дане рішення необхідно в контексті загострення ситуації в Авдіївці (Донецька область) і репресій в Криму.

«Рішення щодо цих слухань має бути прийнято за 1-2 місяці і є обов'язковим для сторін», - повідомила Беца.

Як повідомлялося, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для залучення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її агресії проти України. Позов поданий в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.