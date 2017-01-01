Росія відмовилась повідомляти Януковичу про підозру у держзраді на прохання ГПУ

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Віктор Янукович

РФ надіслала листа про те, що не виконуватиме запит ГПУ

Російська Федерація відмовила Україні у виконанні міжнародно-правового запиту про повідомлення екс-президенту України Віктору Януковичу підозри у державній зраді, поінформував прокурор військової прокуратури ГПУ Руслан Кравченко.

«Вони відмовили нам у виконанні міжнародно-правового запиту щодо вручення письмової підозри підозрюваному Януковичу», – сказав він.

Прокурор зазначив, що Росія надіслала листа про те, що не буде виконувати запит ГПУ. Однак, наголосив він, стороною обвинувачення виконано всі вимоги КПК про направлення та вручення письмової підозри.

Як повідомлялось, Генпрокуратура повідомила захисту екс-президента Віктора Януковича про закінчення спеціального досудового розслідування.

Януковича сьогодні викликали до ГПУ для отримання матеріалів досудового розслідування.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.