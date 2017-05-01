Росія з початку року збільшила транзит газу через Україну на 23%

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Транзит газу

Нині добовий режим транспортування через Україну блакитного палива для європейських споживачів складає 254,3 млн.куб.м

У квітні через українську газотранспортну систему для європейських споживачів було протранспортовано 7,3 млрд.кубічних метрів газу, що на 31,5% більше за минулорічні показники.

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та пресою ПАТ «Укртрансгаз».

За чотири місяці обсяги транспортування газу територією України в Європу зросли на 23% і склали 30,5 млрд.куб.м.

За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту добовий режим транспортування блакитного палива для європейських споживачів складає 254,3 млн.куб.м.

«Традиційно ПАТ «Укртрансгаз» своєчасно та у повному обсязі виконує заявки контрагентів незважаючи на недотримання контрактних тисків російською стороною», - говориться у повідомленні.

Станом на сьогоднішній ранок тиск на російській прикордонній газовимірювальній станції (ГВС) Суджа складає 57,7 атмосфери замість обумовлених контрактом 60,0 атм.

«Укртрансгаз», 100% якого належить НАК «Нафтогаз України», експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.

Раніше повідомлялося, що Україна знизить ціни на транзит газу.