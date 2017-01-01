Росія забезпечує озброєнням «Талібан» - США

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Фото: Reuters Ніколсон зробив заяву під час візиту міністра оборони США Джеймса Меттіса до Афганістану.

Поставки зброї прискорилися в останні 18 місяців

Росія забезпечує озброєнням членів радикального ісламістського руху «Талібан» в Афганістані. Про це заявив командуючий американським контингентом в Афганістані генерал Джон Ніколсон.

Ніколсон зробив заяву під час візиту міністра оборони США Джеймса Меттіса до Афганістану.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи надає Росія допомогу талібам, зокрема, зброєю, Ніколсон відповів: «Так, я не спростовую цього».

Росія раніше заперечувала надання будь-якої матеріальної допомоги або зброї талібам. Однак РФ підтримує зв’язки з офіційними представниками «Талібану», щоб «підштовхнути їх до мирних переговорів».

Водночас високопоставлений військовий чиновник США, посилаючись на дані розвідки, підтвердив постачання Росією грошової та збройної підтримки талібам.

Він додав, що поставки зброї прискорилися в останні 18 місяців.

Як повідомляв «Главком», 22 квітня бойовики руху «Талібан» напали на військову базу в передмісті Мазарі-Шаріфа

Джерело: Reuters