Росія заблокувала частину внеску в ПАРЄ

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Сесія ПАРЄ

Російська делегація в Асамблеї з 2014 року позбавлена основних повноважень за агресію в Україні

Росія заблокувала в поточному році на третину свій внесок в Раду Європи, призначений для фінансування її Парламентської асамблеї (ПАРЄ), ця сума становить близько 11 млн євро. Про це повідомив у вівторок журналістам спікер Держдуми В'ячеслав Володін, пише «ТАСС».

«Фінансування протягом року йде по етапах, і третина, що залишилася на кінець року не перераховується, і все, - це майже 11 млн євро», - уточнив Володін.

Зазначимо, Росія є одним з п'яти основних платників Ради Європи. Внесок у СЕ в даний момент неподільний і являє собою загальний внесок в ПАРЄ, Комітету міністрів, Конгресу місцевих і регіональних влад, а також Європейський суд з прав людини; сума становить близько 40 млн євро. РФ зробила внесок у Раду Європи за 2017 рік, включаючи ту частину, яка передбачена за роботу в ПАРЄ.

Російська делегація в ПАРЄ у квітні 2014 року була позбавлена основних повноважень через анексію Криму та агресію на Донбасі.

Нагадаємо, комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції про імпічмент Аграмунта. Кілька делегацій країн у ПАРЄ вимагають імпічменту президента ПАРЄ Педро Аграмунта через його візит до Сирії на борту російського військового літака.