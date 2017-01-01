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    Росія заборонила в'їзд голові уряду Чорногорії та ще 70 посадовцям

    • Сьогодні, 12:12
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    Душко Маркович
    Душко Маркович

    До «чорного списку» були внесені всі члени уряду і 46 депутатів парламенту Чорногорії, які голосували за Протокол про приєднання до НАТО

    Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович, голова парламенту Іван Брайовіч і президент Демократичної партії соціалістів Міло Джуканович потрапили до  «чорного списку»  громадян, яким заборонений в'їзд в Росію. Про це інформує сайт RTCG із посиланням на чорногорську газету Pobjeda.

    Повідомляється, що до «чорного списку» були внесені всі члени уряду і 46 депутатів парламенту Чорногорії, які голосували за Протокол про приєднання до НАТО, а також керівники великих державних компаній.

    Загалом список складається із щонайменше 70 прізвищ.

    Чорногорська сторона має намір направити запит до міністерства закордонних справ РФ для отримання списку небажаних осіб, з тим щоб уникнути ситуації, яка сталася з депутатом Міодрагом Вуковичем, якого нещодавно затримали в московському аеропорту.

    Однак, згідно з інформацією ЗМІ, Москва не зобов'язана і не має наміру розкривати список небажаних осіб Чорногорії.

    Нагадаємо, глава МЗС Чорногорії Срджан Дармановіч заявив, що Росія серйозно втрутилася у внутрішні справи Чорногорії, намагаючись перешкодити наміру її влади вступити в НАТО. Росія у відповідь заявила, що чорногорська влада через такі звинувачення намагається виправдати перед власним населенням вступ до НАТО.

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