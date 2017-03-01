Росіян пригнічує власна бідність та розпад СРСР, - опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Третина респондентів надзвичайно засмучені розпадом СРСР

Понад половина росіян - 54% - соромляться того, що «вони, мешканці великої і заможної країни», живуть у постійній бідності. Про це свідчать результати опитування «Левада-Центру». Соціологи ставили запитання «Що викликає у вас почуття сорому й смутку, коли ви звертаєтесь до історії Росії ХХ століття?».

Третина респондентів, 33%, надзвичайно засмучені розпадом СРСР. Також кожен четвертий (24%) опитаний засмучений грубістю звичаїв, хамством, неповагою людей один до одного.

Крім того, 22% респондентів згадали про репресії, терор, виселення народів в 20-50-і роки. Кожного п’ятого пригнічує хронічне відставання від Заходу.

Як повідомлялось, відповідно до іншого опитування «Левада-Центру», росіяни цікавляться війною в Донбасі більше, ніж погіршенням рівня власного життя.