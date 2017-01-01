Російська поліція нарахувала 1500 учасників протестів по всій країні

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Протести в Росії

У Москві, за даними МВС, затримали 31 особу, за неофіційними даними - близько 40

У неділю на акції протесту в Росії вийшли близько півтори тисячі осіб.

Про це повідомляє «Эхо Москвы».

«У МВС заявляють, що в основному це були небагаточисельні погоджені публічні заходи. За даними МВС, кілька десятків осіб брали участь в акціях у Рязані, Іванові та Барнаулі, 650 осіб у Самарі, 400 - у Новосибірську, 250 в Астрахані. У Санкт-Петербурзі був затриманий організатор неузгодженої акції Олександр Расторгуєв. У Москві, за даними МВС, затримали 31 особу, за неофіційними даними - близько 40», - йдеться у повідомленні.

Видання відзначає, що у Самарі сьогодні знову вимагали відставки губернатора Миколи Меркушкіна. Перед акцією самарська поліція затримала двох активістів. Затримані стверджують, що у РВВС, куди їх доставили, до них застосовували силу. За даними організаторів, акція зібрала близько 5 тисяч осіб, поліція поки свої дані не опублікувала.

Нагадаємо, активісти Ільдар Дадін і Сергій Ожич затримані поліцією за одиночні пікети біля будівлі головного управління МВС по місту Москва.