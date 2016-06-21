Російська влада відмовилась виділити кошти на боротьбу з ВІЛ

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У МОЗ РФ не передбачили гроші на боротьбу з ВІЛ в 2017-2020 роках

У плані російського МОЗ щодо виконання державної стратегії боротьби з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) не передбачено виділення додаткових грошей для боротьби з інфекцією, пише РБК з посиланням на копію документа.

План розрахований до 2020 року. У фінансово-економічному обґрунтуванні до документа йдеться, що профінансувати його повинні будуть відомства, відповідальні за його виконання, і регіони.

В одній з попередніх версій плану передбачалося додаткове фінансування боротьби з ВІЛ. Тоді МОЗ РФ писав, що для виконання цілей стратегії потрібно додатково виділити 17,5 мільярда рублів на рік. З них 13,2 мільярда рублів хотіли витратити на лікування, 3,2 мільярда рублів - на діагностику і 1,1 мільярда рублів - на лікування. Таке фінансування повинно було дозволити до 2020 року охопити спеціальною терапією всіх пацієнтів з ВІЛ, що стоять на обліку в СНІД-центрах, і збільшити до 35 відсотків частку росіян, які щороку тестуються на ВІЛ. У 2015 році тест на ВІЛ зробили 19,3 відсотка росіян, а лікарську терапію отримали 37,3 відсотка інфікованих.

У прийнятій стратегії по боротьбі з ВІЛ написано, що Міністерство охорони здоров'я при «відповідному» фінансуванні розраховує домогтися того, щоб 35 відсотків росіян щороку здавали аналізи на ВІЛ і щоб 100 відсотків пацієнтів, які перебувають на обліку отримували ліки. Якщо грошей не буде, то МОЗ РФ буде орієнтуватись на інші цифри: частка росіян, які проходять обстеження на ВІЛ, виросте до 24 відсотків, а лікування отримають 56 відсотків інфікованих.

Стратегію затвердили наприкінці жовтня 2016 року. У ній немає інформації про фінансування. Спеціаліст Фонду допомоги в області СНІДу Денис Годлевський сказав, що проект плану по боротьбі з ВІЛ ще будуть обговорювати в уряді і, можливо, МОЗ РФ вдасться відстояти потрібну суму. Заступник директора із зовнішніх зв'язків некомерційного партнерства «Е.В.А.» Олексій Лахов додав, що якщо держвідомства будуть ефективно витрачати гроші, то ситуація все одно покращиться, і тоді МОЗ РФ, показавши результат, зможе попросити ще грошей.