Російські куратори от-от приберуть Захарченка, заміну йому вже знайшли, - «Інформаційний спротив»

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Олександр Захарченко

Ватажка бойовиків готуються прибрати вже на початку літа цього року, однак причини його «відставки» поки неясні

Керівництво «Донецької народної республіки» поширює інформацію про можливе усунення Олександра Захарченка з посади ватажка. Про це в Facebook повідомив координатор групи «Інформаційне спротив» Дмитро Тимчук.

За його словами, Захарченка готуються прибрати вже на початку літа цього року, однак причини його «відставки» поки неясні. «Згідно з тими ж чутками, нібито російськими кураторами на посаду глави «ДНР» розглядається кандидатура Бобкова - народного депутата України VII скликання від Партії регіонів», - повідомив Тимчук.

Нардеп зазначив, що раніше Бобков керував Горлівським коксохімічним заводом, а в 2015-2016 роках проходив «службу» в «1 АК ДНР» на командних посадах.

Як повідомлялось, у Донецьку зафіксовано появу знімальних груп російського ТБ, які прибули з завданням пропагандистського висвітлення «патріотичного підйому» в середовищі місцевого населення «ДНР» після визнання Росією «документів» «ЛДНР».