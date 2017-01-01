Російські окупанти терміново вербують «кадри» на Донбас після втрат на Світлодарській дузі

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Серед бойовиків фіксуються випадки відкритої непокори та невдоволення умовами служби.

Основним джерелом комплектування особовим складом бойовиків на Донбасі є вербувальні центри на території Російської Федерації. Про це повідомляє Головне управління розвідки на своїй сторінці у Facebook.

«...Основним джерелом комплектування особовим складом бойових підрозділів залишаються вербувальні центри на території РФ, зокрема у містах Курськ, Ростов-на-Дону, Новочеркаськ», - зазначили у розвідці.

За інформацією ГУР, до частин та підрозділів 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК ЗС РФ, які зазнали значних втрат під час боїв в районі «Світлодарського виступу», активно набирають поповнення, проте кандидати погоджуються служити виключно у підрозділах забезпечення та категорично проти призначення до складу бойових підрозділів.

Крім того, як зазначають розвідники, у зв'язку із незадовільним матеріальним і продовольчим забезпеченням несення чергування на передових позиціях 11 окремого мотострілецькому полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ морально-психологічний стан бойовиків залишається на низькому рівні. Зокрема, фіксуються випадки відкритої непокори та невдоволення умовами служби.