Російські репресії в Криму: у Бахчисараї затримано адвоката Еміля Курбедінова
- Сьогодні, 09:37
-
Розсилка
У момент затримання адвокат вів пряму трансляцію на своїй сторінці у соцмережі
Окупаційна влада Криму продовжує репресії кримських татар. Сьогодні вранці в Бахчисараї затримали адвоката Еміля Курбедінова.
У момент затримання він вів пряму трансляцію на своїй сторінці у соціальній мережі. За словами правозахисника, він з колегою якраз прямував до Бахчисараю, адже отримав інформацію про обшук у будинку Сейрана Салієва.
Про затримання та обшуки у кримських татар також повідомила член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Яксель у своєму Фейсбук.
«Вчора був затриманий адвокат Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Микола Полозов. Сьогодні прийшли з обшуком в будинок ветерана національного руху Зодіе Салієва, зараз її сина Сейрана Салієва везуть в Бахчисарайський РВВС. В офісі адвоката Еміля Курбедіноа йде обшук. При цьому його і його колегу не пускали в будинок до Зодіе-ханим, куди вони їхали вранці для надання адвокатської допомоги», - написала вона.
Журналіст «Радіо Свобода» Антон Наумлюк повідомив, що уу Залізничному райсуді сьогодні вранці адвокату Курбедінову буде обиратися запобіжний захід.
«Скоріш за все вже пред'явлено звинувачення в екстремізмі», - написав він.
Сейран Салієв – громадський активіст, який раніше через гучномовець у мечеті оголосив про обшуки помешкань татар та утиски.