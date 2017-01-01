Російські репресії в Криму: у Бахчисараї затримано адвоката Еміля Курбедінова

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Еміль Курбедінов

У момент затримання адвокат вів пряму трансляцію на своїй сторінці у соцмережі

Окупаційна влада Криму продовжує репресії кримських татар. Сьогодні вранці в Бахчисараї затримали адвоката Еміля Курбедінова.

У момент затримання він вів пряму трансляцію на своїй сторінці у соціальній мережі. За словами правозахисника, він з колегою якраз прямував до Бахчисараю, адже отримав інформацію про обшук у будинку Сейрана Салієва.

Про затримання та обшуки у кримських татар також повідомила член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Яксель у своєму Фейсбук.

«Вчора був затриманий адвокат Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Микола Полозов. Сьогодні прийшли з обшуком в будинок ветерана національного руху Зодіе Салієва, зараз її сина Сейрана Салієва везуть в Бахчисарайський РВВС. В офісі адвоката Еміля Курбедіноа йде обшук. При цьому його і його колегу не пускали в будинок до Зодіе-ханим, куди вони їхали вранці для надання адвокатської допомоги», - написала вона.

Журналіст «Радіо Свобода» Антон Наумлюк повідомив, що уу Залізничному райсуді сьогодні вранці адвокату Курбедінову буде обиратися запобіжний захід.

«Скоріш за все вже пред'явлено звинувачення в екстремізмі», - написав він.

Сейран Салієв – громадський активіст, який раніше через гучномовець у мечеті оголосив про обшуки помешкань татар та утиски.