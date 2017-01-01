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    Російські репресії в Криму: у Бахчисараї затримано адвоката Еміля Курбедінова

    • Сьогодні, 09:37
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    <span>Еміль Курбедінов</span>
    Еміль Курбедінов

    У момент затримання адвокат вів пряму трансляцію на своїй сторінці у соцмережі

    Окупаційна влада Криму продовжує репресії кримських татар. Сьогодні вранці в Бахчисараї затримали адвоката Еміля Курбедінова.

    У момент затримання він вів пряму трансляцію на своїй сторінці у соціальній мережі. За словами правозахисника, він з колегою якраз прямував до Бахчисараю, адже отримав інформацію про обшук у будинку Сейрана Салієва.

    Про затримання та обшуки у кримських татар також повідомила член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Яксель у своєму Фейсбук.

    «Вчора був затриманий адвокат Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Микола Полозов. Сьогодні прийшли з обшуком в будинок ветерана національного руху Зодіе Салієва, зараз її сина Сейрана Салієва везуть в Бахчисарайський РВВС. В офісі адвоката Еміля Курбедіноа йде обшук. При цьому його і його колегу не пускали в будинок до Зодіе-ханим, куди вони їхали вранці для надання адвокатської допомоги», - написала вона.

    Журналіст «Радіо Свобода»  Антон Наумлюк повідомив, що уу Залізничному райсуді сьогодні вранці адвокату Курбедінову буде обиратися запобіжний захід.

    «Скоріш за все  вже пред'явлено звинувачення в екстремізмі», -  написав він.

    Сейран Салієв – громадський активіст, який раніше через гучномовець у мечеті оголосив про обшуки помешкань татар та утиски.

     

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