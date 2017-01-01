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    Російські слідчі відкрили чергову справу щодо обстрілів на Донбасі

    • Сьогодні, 08:49
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    <em>Російські найманці на Донбасі</em>
    Російські найманці на Донбасі

    Країна-агресор вважає, що українська армія порушує закон, захищаючи свої землі на Донбасі від окупаційних військ

    Слідчий комітет Росії відкрив ще одну справу щодо обстрілів на Донбасі, передає прес-служба російського відомства.

    «У зв'язку з новими обстрілами цивільного населення Донбасу, які відбулися в період з 3 по 10 березня 2017 року, порушено ще одну кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)», - йдеться у повідомленні.

    У відомстві заявили про «артилерійські обстріли з важких видів озброєння (калібру не менше 122 мм) об'єктів цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями в населених пунктах Донецької області». 

    Також у СК РФ зазначили, що триває робота в іншій справі. У російському відомстві, зокрема, повідомили, про справу щодо «командира 53 окремої механізованої бригади Збройних сил України полковника Олександра Грузевича» і «командира 43 окремого мотопіхотного батальйону 53 окремої механізованої бригади Збройних сил України Сергія Мацейка».

    Нагадаємо, Слідком Росії раніше пригрозив Україні міжнародним трибуналом за війну на Донбасі.

    Джерело: УНН

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