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    Російські снайпери обстріляли українське судно «Почаїв»

    • Сьогодні, 20:58
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    Водолазне судно «Почаїв»

    Інцидент стався ще декілька місяців тому

    У військово-морських силах Збройних сил України спростували заяву одного з представників керівництва силових структур Російської Федерації про начебто обстріл водолазним судном ВМС ЗС України «Почаїв» бурових платформ «Чорноморнафтогазу». Відповідну заяву командування українських ВМС оприлюднило на своїй сторінці у Facebook.

    «На відміну від голослівних заяв російських чиновників, як зазвичай, без доказів та обгрунтувань, у нас є що показати читачам – сліди від снайперських куль на рубці водолазного судна «Почаїв». На наведених фото ви можете в цьому впевнетися. Виникає питання – так хто ж винен насправді і скільки ще потрібно доказів, щоб продемонструвати світові підлість і лицемірство держави під умовною назвою «нас тут нет»?, - йдеться у повідомленні.

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    Російські снайпери обстріляли українське судно «Почаїв»
    Російські снайпери обстріляли українське судно «Почаїв»
    Російські снайпери обстріляли українське судно «Почаїв»
    Російські снайпери обстріляли українське судно «Почаїв»
    Фото: ВМС ЗСУ

    Водночас у ВМС додають, що вони «намагаються не йти на конфронтацію, бути витриманими, хоча приводів було вже більш ніж достатньо».

    Як писав «Главком», військово-морські сили разом із правоохоронними органами та іншими військовими формуваннями посилили охорону берегової лінії Чорного та Азовського морів.

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