Російські снайпери обстріляли українське судно «Почаїв»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водолазне судно «Почаїв»

Інцидент стався ще декілька місяців тому

У військово-морських силах Збройних сил України спростували заяву одного з представників керівництва силових структур Російської Федерації про начебто обстріл водолазним судном ВМС ЗС України «Почаїв» бурових платформ «Чорноморнафтогазу». Відповідну заяву командування українських ВМС оприлюднило на своїй сторінці у Facebook.

«На відміну від голослівних заяв російських чиновників, як зазвичай, без доказів та обгрунтувань, у нас є що показати читачам – сліди від снайперських куль на рубці водолазного судна «Почаїв». На наведених фото ви можете в цьому впевнетися. Виникає питання – так хто ж винен насправді і скільки ще потрібно доказів, щоб продемонструвати світові підлість і лицемірство держави під умовною назвою «нас тут нет»?, - йдеться у повідомленні.

Водночас у ВМС додають, що вони «намагаються не йти на конфронтацію, бути витриманими, хоча приводів було вже більш ніж достатньо».

Як писав «Главком», військово-морські сили разом із правоохоронними органами та іншими військовими формуваннями посилили охорону берегової лінії Чорного та Азовського морів.