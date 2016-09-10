Україна посилила охорону морського узбережжя

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Військовослужбовці ВМС провели артилерійські стрільби по морських цілях, розгорнули підрозділи та пункти управління

Військово-морські сили разом із правоохоронними органами та іншими військовими формуваннями посилили охорону берегової лінії Чорного та Азовського морів.

Про це заявив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу «Діяльність Міністерства оборони України за останніх три дні».

«У взаємодії з правоохоронними органами та іншими військовими формуваннями в північно-західній акваторії Чорного моря і прибережних районах посилено оборону берегової лінії Чорного та Азовського морів», – зазначив Гуцуляк.

Також він повідомив, що в рамках цієї роботи військовослужбовці ВМС провели артилерійські стрільби по морських цілях, розгорнули підрозділи та пункти управління.