Російським військовим на Донбасі заборонили носити шеврони

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Російські військовослужбовці

Росія знову намагається приховати присутність своїх військ на Донбасі

Російське військове командування вирішило посилити заходи, спрямовані на приховування присутності своїх військ на Донбасі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Російське військове командування ініціювало проведення посилених заходів, спрямованих на приховування присутності своїх військ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України», - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, з цією метою військовослужбовцям російських військ у Донецькій і Луганській областях заборонено носіння на військовій формі шевронів та інших позначок, що можуть вказувати на їх приналежність до конкретного з’єднання, військової частини або підрозділу.

Як повідомляв «Главком», впродовж минулої доби російсько-терористичні війська 53 рази відкривали вогонь вздовж усієї лінії зіткнення: двоє українських воїнів загинули, ще п'ятеро бійців зазнали поранень.