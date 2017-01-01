Російський опозиціонер назвав Онищенка одним з найбільших проектів Путіна

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Олександр Онищенко

Онищенко стає ключовим публічним спікером проти України в російських ЗМІ, - Яшин

Президент РФ Путін розігрує українську карту, використовуючи провокації, агресивну пропаганду, корумпованих політиків, бізнесменів та олігархів. Про це в ефірі The Wall Street Journal заявив російський активіст-ліберал, автор доповіді «Гібридна агресія Кремля» Ілля Яшин.

«Йдеться про провокації, агресивну пропаганду, корумпованих місцевих політиків та бізнесменів. Цікаво, що місцеві кримінальні олігархи в Україні стали агентами Путіна», - заявив Яшин і серед таких агентів назвав народного депутата України Олександра Онищенка.

«Таким є пан Онищенко, який був одним із ключових олігархів з близького кола колишнього президента України Януковича. Він був газовим бароном України. І зараз він стає ключовим публічним спікером проти України в російських ЗМІ – одним із найбільших кремлівських проектів спрямованих проти України», - заявив російський політик.

Яшин зазначив – він хотів би вірити, що «пан Трамп та пан Тілерсон (кандидат на посаду Держсекретаря) «будуть тримати в фокусі питання України, оскільки це стосується не лише народу України, Росії, це стосується в першу чергу структури Європейської безпеки. І якщо ви даєте Путіну можливість «з’їсти» частину Україну, це нанесе велику шкоду загальноєвропейській безпеці. Це не повинно статись» - сказав Яшин.

Як повідомлялось, раніше Яшин назвав український телеканал, який тривалий час грав на руку Путіну.