Російський опозиціонер назвав український телеканал, який тривалий час грав на руку Путіну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські події один з телеканалів висвітлював за стандартами кремлівської пропаганди

У 2014 році, намагаючись захистити країну від агресивної пропаганди та дезінформації, українська влада заборонила ретрансляцію російських телеканалів. Тоді Кремль вдався до підтримки лояльних українських ЗМІ, «які здатні обслуговувати інтереси правлячої російської еліти». Про це йдеться в доповіді Іллі Яшина «Гібридна агресія Кремля», присвяченій війні Росії проти України.

«Так у Києві з'явився «Канал 112». Реальним власником телеканала називають колишнього главу МВС України Віталія Захарченка. Саме його підлеглі брали участь у силовому придушенні протестів на Майдані. Після втечі президента Януковича глава МВС також залишив Україну і нині перебуває в розшуку», – зазначив опозиціонер.

Яшин стверджує, що контроль над «Каналом 112» Захарченко здійснював через близького йому медіаменеджера Віктора Зубрицького, якого свого часу підозрювали у викраденні активістів Майдану. «Спостерігачі неодноразово помічали, що українські події телеканал висвітлює за стандартами кремлівської пропаганди. У 2015 році телеканал отримав офіційне попередження від Національної ради з телемовлення за пропаганду, спрямовану на розпалювання ворожнечі в українському суспільстві. Інформаційна атака на Україну здійснюється і на міжнародному рівні», – зазначає Яшин.

Російський опозиціонер також наголосив, що флагман путінської пропаганди Russia Today послідовно дискредитує Україну англійською, іспанською та арабською мовами. Цей телеканал, зокрема, відзначився грубою дезінформацією при висвітленні подій, пов'язаних із катастрофою малайзійського «Боїнга». Так, він першим звинуватив українську владу в атаці на літак із посиланням на повідомлення у Twitter якогось іспанського диспетчера Карлоса, який нібито працював у київському аеропорту «Бориспіль». «Військові літаки пролітали поруч з 777 за три хвилини перед тим, як він зник з радарів, всього три хвилини», – процитував його телеканал.

Як повідомлялося, також у своїй доповіді російський опозиціонер назвав ключових союзників Путіна в Україні.