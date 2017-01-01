Російський опозиціонер заявив, що після розмови з Трампом у Путіна «поїхав дах»

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Після телефонної розмови Трампа Путін звільнив 18 генералів, звинуватив ФСБшних хакерів у співпраці з ЦРУ і відновив війну на сході України

Після телефонної розмови Трампа з Путіним «ослаблення» санкцій – це не ослаблення, а формальне роз’яснення, щоб відновити функцію ФСБ, що «імпортує»: без дозволу ФСБ на ввезення криптографічних пристроїв в Росію неможливо ввезти навіть один єдиний екземпляр Айфона! А тепер знову можна.

Про це написав російський опозиціонер і фінансист Слава Рабинович, – повідомляє 24tv.

«Але після тієї ж телефонної розмови Трампа з Путіним щось сталося з дахом самого Путіна – він знову поїхав. «Всього нічого»: Путін відновив війну на сході України, без обговорення та попередження встановив прикордонні зони з Білоруссю, звільнив 18 генералів, звинуватив ФСБшних хакерів у співпраці з ЦРУ і, кажуть, отруїв Асада. А тепер подумайте: кого треба піддавати імпічменту?», - вважає Рабинович.