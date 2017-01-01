Російський опозиційний політик розповів, для чого бойовики «націоналізували» українські підприємства

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Костянтин Боровий

Чому бойовики на Донбасі активізувалися саме зараз? Думаю, все йде до фіналу, - Боровий

«Націоналізація» українських підприємств на окупованих територіях Донбасу є звичайним шантажем, заявив російський опозиціонер і політичний експерт Костянтин Боровий, пише «Гордон».

«Думаю, вони готуються до післявоєнного періоду, щоб мати підстави висувати в російських судах «документи» на власність. Ясна річ, що більше ніде цю фількину грамоту визнавати не будуть. Вони намагаються надати хоч якусь форму легітимності своїм кримінальним діям. Це як в 1990-х роках, коли бандити захоплювали банки, називаючи це «приватизацією». Але це був звичайний рекет», - зазначив політик.

За словами Борового, 2017 рік стане останнім, коли росіяни могли жити на запаси, зроблені в «жирні роки».

«Чому бойовики на Донбасі активізувалися саме зараз? Думаю, все йде до фіналу. Закріпитися бандитській «владі» в Україні не вдалося. На відміну від тієї ж Абхазії. Всім зрозуміло, що вирішення проблем Росії можливе тільки після її відходу з Донбасу і Криму. США і Європа чітко сформулювали свою позицію: поки окуповані території України не будуть звільнені, санкції з РФ не знімуть. А це означає, що Росія і далі буде жити тільки завдяки запасам, зробленим в жирні роки Але вони закінчуються», - підкреслив опозиціонер.

Боровий не виключає, що незабаром можуть початися переговори щодо деокупації українських територій. «Думаю, найближчим часом можуть початися переговори зі звільнення українських територій. І вже не з терористами, а з Москвою. Я кажу про переговори між Росією з одного боку та цивілізованим світом, США, Україною або ЄС. З іншого боку, на жаль, Путін не хоче просто так сам піти з України. Він сподівається сформулювати якісь умови - припускаю, що вони будуть стосуватися гарантій забезпечення його особистої безпеки і збереження влади в Р», - резюмував Боровий.

Раніше Боровий заявляв, що оточення президента Росії розуміє, що момент, коли треба буде тікати з Кремля, швидко наближається.