Російський опозиціонер розповів, як оточення Путіна готується до «евакуації» з Кремля
- Сьогодні, 06:40
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Президент РФ Володимир Путін
Оточення Путіна думає про катастрофічний сценарій, який неминуче наближається, вважає БоровийОточення президента Росії розуміє, що момент, коли треба буде тікати з Кремля, швидко наближається.
Про це пише російський опозиційний політик Костянтин Боровий у своїй статті для «Апострофа».
За словами Борового, наближена людина до Володимира Путіна – топ-менеджер компанії «Роснефеть» Ігор Сєчін активно займається створенням запасів так званого «золота партії». Він додав, що для свого начальника і для частини його оточення.
«Сьогодні вони вже думають про катастрофічний сценарій, який неминуче наближається. За всіма кремлівськими оцінками, це видно зі слів експертів, вони (оточення Путіна, – ред.) добре розуміють, що момент «Ч» наближається – коли потрібно буде швидко евакуюватися не з країни, а з Кремля», – пояснив опозиціонер.