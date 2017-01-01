Російський ПАЗ став лідером автобусного ринку в Україні

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Автобус ПАЗ

Минулого місяця із 48 нових автобусів частка заводу ПАЗ склала 18 одиниць

У квітні 48 нових автобусів отримали свої перші реєстраційні номери. В результаті автобусний ринок продемонстрував не тільки найнижчий показник з початку цього року, але і 39-відсоткове відставання від показника річної давності, повідомляє асоціація «Укравтопром».

Домінувала на квітневому ринку продукція російського павловского заводу - 18 нових ПАЗів поповнили український парк автобусів.

Другий результат за автобусами «Рута» - дев’ять штук.

Реалізація всього шести автобусів дозволила посісти третє місце на ринку українському бренду «Богдан».

На четвертому місці з п'ятьма проданими машинами російський УАЗ.

Замикає першу п'ятірку лідер попереднього місяця – «Атаман», в квітневому активі якого чотири продані автобуси.

Всього з початку року автопарк України поповнили 477 новими автобусами. Такий результат на 38% перевершив результат аналогічного періоду минулого року.

За підрахунками «Главкома», минулого року українські державні структури закупили російських автомобілів не менше ніж на 400 млн гривень. Це у 2,5 разу більше, ніж було витрачено у 2015 році. І це лише ті тендери, в яких виробника техніки вдалось ідентифікувати. Реальний обсяг закупівель може бути ще значнішим.